Esporte Sequência em casa é chance para o Vila Nova na luta contra rebaixamento Tigre terá pela frente dois jogos em Goiânia. Nesta sexta-feira (8), Operário-PR é adversário para início de recuperação

O Vila Nova ganhou mais uma chance para se manter na Série B. Os resultados da 33ª rodada favorecem a equipe colorada, que agora terá de mostrar em campo que pretende se manter na 2ª Divisão do Brasileiro em 2020. Por isso, os próximos dois jogos do Tigre, ambos no Estádio Serra Dourada, são tratados como determinantes na meta da permanência. O primeiro deles é nesta s...