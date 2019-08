Esporte Sepultamento de piloto é marcado por homenagens de colegas

Com as homenagens de amigos e familiares, o piloto Welles Lins de Carvalho Balbino, de 31 anos, foi sepultado, ontem à tarde, no Cemitério do Gama (DF). Cerca de 20 motociclistas - a maioria não disputa provas - aceleraram motos na entrada do local, na despedida para o piloto que, segundo relatos, era um apaixonado pela motovelocidade. Welles Lins morreu d...