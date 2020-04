Esporte Sensação do Goianão, Jaraguá passa por crise Surpreendente em estreia na 1ª Divisão, Gavião da Serra tem salários atrasados e vive incertezas

A estreia na 1ª Divisão do Campeonato Goiano tomou rumos inimagináveis. O início surpreendente levou o Jaraguá à liderança da competição por quatro rodadas seguidas. A natural queda de rendimento no 2º turno não apagou o brilho da equipe que caminhava para fase final. Momento interrompido por uma pandemia. A equipe do interior não conseguiu fugir dos efeitos da paralisação ...