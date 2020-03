Vice-líder do Campeonato Goiano e sensação da fase de classificação do Estadual, o Jaraguá lamentou a paralisação da competição, mas diz que entende por ser uma “ordem de cima”. O Gavião da Serra faz sua estreia na 1ª Divisão e já está classificado à fase eliminatória.

“Não concordamos, mas é uma ordem de cima. Vamos aceitar. Amanhã (nesta quarta-feira) vai ter uma reunião (na FGF) para conhecermos mais detalhes da paralisação. O que sabemos é que está suspenso, mas precisamos de mais detalhes para entender o que vamos fazer”, disse o diretor de futebol do Jaraguá, Muller Meira.

O elenco do Jaraguá treinou normalmente nesta terça-feira (17) e possui atividade programada para a tarde desta quarta-feira (18). “A princípio, vamos manter as atividades, mas conforme a reunião podemos cancelar o treino”, salientou o dirigente.

Segundo Muller Meira, como o campeonato para antes da conclusão da fase de grupos, o Jaraguá poderá ter impacto técnico com a perda de ritmo de jogo. “Também temos o impacto financeiro, não sabemos quando vamos voltar, não podemos nem nos planejar porque não sabemos como as coisas vão funcionar”, frisou.

Na opinião do diretor de futebol, o mínimo que deveria ser feito é a conclusão da 1ª fase. “Define os dois rebaixados e os classificados. Penso que seria o mais certo encerrar as duas rodadas e depois disso nos reunir para melhor decisão sobre o futuro do campeonato”, opinou Muller Meira.