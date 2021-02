Esporte Semifinais do Goianão: Atlético-GO x Aparecidense e Jaraguá x Goianésia Fase que reúne os quatro melhores do Estadual volta a ter três times de fora da capital após cinco anos. As duas semifinais são inéditas na história do Estadual

Único clube da capital nas semifinais do Campeonato Goiano de 2020, o Atlético-GO vai enfrentar a Aparecidense por uma vaga na decisão do Estadual. No outro duelo, Jaraguá e Goianésia fazem clássico do Vale do São Patrício em duelo por uma vaga na final e história no torneio. É do confronto entre clubes do interior que sairá um finalista inédito no Goianão. Atlético-GO e Apar...