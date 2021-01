Esporte Semana do Vila Nova será de reuniões para renovações de contratos Maioria do elenco colorado tem vínculo até o dia 31 de janeiro, data da decisão da Série C 2020

Depois de uma segunda-feira (18) de celebração pela conquista do acesso à Série B 2021, o Vila Nova começa a preparação para a disputa do jogo contra o Crac, na quinta-feira (21), mas também de reuniões com empresários de jogadores para iniciar negociações de renovações de contratos. Poucos jogadores do elenco colorado possuem vínculos longos. Os volantes Dudu e...