Esporte Semana do Vila Nova será de desafios no OBA Time colorado reencontra o Brusque, agora na Série B, e depois encara o Cruzeiro na sequência da competição nacional

Das equipes que subiram com o Vila Nova para a Série B em 2021, uma incomodou o time colorado na campanha do título da Série C 2020: o Brusque, que é o próximo adversário da equipe colorada na Segundona. Será o primeiro encontro entre as equipes nesta temporada, o terceiro desde dezembro. Dos adversários que o Vila Nova enfrentou nos quadrangulares que definiram os times que...