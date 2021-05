Esporte Semana de pacote de reforços: Goiás anuncia meia-atacante Dieguinho Jogador já treinava no clube há cerca de uma semana e foi anunciado nesta quarta-feira (12)

Meia-atacante de 25 anos, Dieguinho teve contratação oficializada pelo Goiás nesta quarta-feira (12). O jogador já treinava no alviverde há quase uma semana e já tinha passado por exames médicos, mas ainda não tinha sido anunciado. Dieguinho, que por último estava no Boa, volta a se encontrar com Alef Manga, apresentado nesta terça-feira (11) pelo Goiás, já que os...