Esporte Sem zagueiro lesionado, Brasil faz treino de posse de bola antes de folga O grupo de jogadores terá o dia de folga neste domingo (20), mas não poderá sair do centro de treinamentos em respeito ao protocolo de saúde referente à pandemia

Tite não contou com os 24 jogadores convocados para a Copa América no treino da seleção brasileira deste sábado (19), na Granja Comary. Além do zagueiro Felipe, que sofreu uma entorse no joelho direito e virou preocupação nos bastidores nas últimas horas, Thiago Silva, Alex Sandro, Neymar e Fabinho também foram preservados da maior parte das atividades, em razão do d...