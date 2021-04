Esporte Sem vitórias, Crac e Jataiense fazem jogo decisivo em Catalão

Crac e Jataiense são as únicas equipes que ainda não venceram no Goianão 2021. Por causa do desempenho ruim, as duas equipes ocupam as últimas posições no Grupo A e estão ameaçadas de rebaixamento. Ambas fazem jogo decisivo na tarde desta segunda-feira (12), às 15h30, no Clube do Povo, em Catalão. O perdedor ficará em situação complicada na competição.O Crac empatou quatro vezes...