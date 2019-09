Esporte Sem Vinicius Junior, André Jardine chama Pedro e Rodrygo para seleção olímpica Temendo problemas com o Real Madrid para uma liberação em janeiro para o Pré-Olímpico, Vinicius Junior ficou de fora da seleção sub-23

Depois de Guilherme Dalla Dea anunciar a lista de 21 jogadores para a disputa do Mundial Sub-17 e de Tite chamar 23 para amistosos do time principal em Cingapura, foi a vez nesta sexta-feira, na sede da CBF, no Rio de Janeiro, do técnico André Jardine convocar 23 atletas para a seleção sub-23 para amistosos em outubro que servem de preparação para o Pré-Olímpico, que s...