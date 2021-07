Esporte Sem Verstappen, Hamilton aproveita, vence em casa e reacende campeonato Vitória 99 da carreira foi a quarta na temporada, reabrindo a disputa com Max Verstappen pelo título da temporada

O GP da Grã-Bretanha entregou toda a emoção que o fã da Fórmula 1 poderia querer. Com uma disputa intensa nas primeiras curvas que terminou em acidente e uma ultrapassagem na penúltima volta, Lewis Hamilton venceu e fez mais uma vez a festa da torcida da casa, para delírio dos mais de 140 mil presentes no circuito. Foi a oitava vitória do piloto da Mercedes em Sil...