Esporte Sem vencer há seis jogos, RB Bragantino recebe o Ceará Sob o comando de Maurício Barbieri há três partidas, o RB Bragantino ainda não venceu, mas chegou perto. Diante do São Paulo, desperdiçou duas cobranças de pênalti no empate por 1 a 1

RB Bragantino e Ceará se enfrentam neste sábado (19), às 19h, no estádio Nabi Abi Chedid, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sem vencer há seis rodadas, o time do interior paulista joga pela recuperação diante da boa fase do time nordestino. O último triunfo do RB Bragantino aconteceu há exatamente um mês. De lá para cá, foram quatro derrotas e dois empate...