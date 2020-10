Esporte Sem vacilos finais, Goiás ainda estaria na degola Com 11 pontos conquistados em 16 jogos disputados, o Goiás teria 17 pontos se não tivesse sofrido tantos gols nos minutos finais das partidas

Se não fosse a defesa do goleiro Tadeu em pênalti cobrado aos 49 minutos por Tonny Anderson do RB Bragantino, o Goiás levaria o sexto gol após os 40 minutos do segundo tempo nesta Série A. Não mudaria o resultado, apenas dilataria mais o placar negativo, mas o time esmeraldino já deixou de somar seis pontos em circunstâncias semelhantes ao lance em Bragança Paulista. Mesmo...