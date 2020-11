Esporte Sem sucesso em duas negociações, Goiás fecha elenco antes do prazo final de inscrições Clube esmeraldino tentou contratar Eduardo Teixeira e Daniel Guedes. Agora, pretende motivar elenco que já tem e buscar peças nas categorias de base

Em último lugar no Brasileirão, o Goiás não contará com novos reforços para a sequência da competição nacional. O time esmeraldino chega ao último dia para inscrições de novos atletas, nesta sexta-feira (20), sem negociações em andamento e tem fechado o seu plantel. A intenção do clube é tentar motivar os jogadores que já estão no clube e tiveram poucas oportunidades até ag...