Esporte Sem sofrer gols há cinco jogos, Vila Nova celebra rendimento da defesa

O Vila Nova busca ajustes ofensivos para melhorar sua campanha na Série C do Campeonato Brasileiro e seguir marcha de volta à 2ª Divisão. O clube colorado olha para frente, pois a retaguarda está segura. O Tigre é o único time entre as 60 equipes das séries A, B e C a sustentar sequência invicta nos últimos cinco jogos sem ser vazado na competição nacional.O técnico Bolívar ba...