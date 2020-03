Esporte Sem rumo, Cruzeiro vive caos esportivo e tem trabalho de gestores questionado As quedas do técnico Adilson Batista e do diretor de futebol Ocimar Bolicenho foram o reflexo de uma semana desastrosa no Cruzeiro dentro e fora de campo

Rebaixado à Série B do Campeonato Brasileiro em 2019, o Cruzeiro ainda não encontrou um rumo para deixar o atual caos esportivo, na maior crise da sua história. Os maus resultados dentro de campo resultaram na demissão do técnico Adilson Batista e do diretor de futebol Ocimar Bolicenho no último domingo e já provocaram questionamentos ao trabalho do Núcleo Dirigente T...