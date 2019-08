Esporte Sem Rogério Ceni, Fortaleza supera CSA e volta a vencer após três rodadas Mesmo jogando fora de casa, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), já sem o técnico Rogério Ceni, o time cearense surpreendeu o CSA e venceu por 2 a 0

No duelo que fechou a 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, na noite desta segunda-feira, o Fortaleza voltou a vencer após três jogos para retomar a briga na parte de cima da tabela. Mesmo jogando fora de casa, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), já sem o técnico Rogério Ceni, que se transferiu para o Cruzeiro, o time cearense surpreendeu o CSA e venceu por 2 a 0. Bruno M...