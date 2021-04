Esporte Sem Roberson, Atlético-GO se prepara para ir ao Chile Atacante foi expulso na estreia na Sul-Americana e está suspenso. Equipe deve ser a mesma que iniciou o clássico contra o Goiás

O Atlético-GO troca a chave na maior parte desta semana. Deixa de lado a disputa das quartas de final do Goianão 2021, diante do Goiás, para se concentrar no segundo jogo válido pela Copa Sul-Americana, no Chile, contra o Palestino. A partida será disputada quinta-feira (29), em Rancágua, no Estádio El Teniente - o local fica a 85 quilômetros da capital chilena, Santiago. A equipe...