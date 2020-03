Esporte Sem rivais definidos, Jardine chama Vinicius Junior e Paquetá na seleção olímpica O Brasil iria enfrentar a Coreia do Sul e o Egito em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, mas os amistosos foram cancelados por causa do coronavírus

Classificada aos Jogos de Tóquio-2020 com a segunda colocação no Pré-Olímpico realizado na Colômbia no início deste ano, a seleção brasileira olímpica inicia neste mês a sua preparação para defender a medalha de ouro conquistada no Rio-2016. Ainda sem rivais definidos para dois amistosos nos próximos dias 26 e 29, o técnico André Jardine convocou 23 jogadores nesta s...