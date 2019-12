Esporte Sem revelar nome, presidente do Atlético-MG confirma acerto com novo técnico Comandante da seleção venezuelana, Rafael Dudamel é o nome mais cotado para assumir o Galo

O Atlético-MG já tem um treinador para a temporada de 2020. Quem garante é o presidente Sérgio Sette Câmara, mas o nome ainda não pode ser revelado. Nesta terça-feira, em entrevista à Rádio da Massa, em Belo Horizonte, o dirigente confirmou o acerto com o novo técnico do clube, mas questões contratuais impedem a oficialização do negócio. Por isso o mistério com relação a...