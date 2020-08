Esporte Sem resultados de testes, Vila Nova viaja com 23 jogadores para Manaus Por causa de problemas, exames precisam ser refeitos e Tigre viaja para Manaus sem saber se há casos positivos de Covid-19 entre 23 testados

Por causa de problemas com os exames de coronavírus, a delegação do Vila Nova viaja, nesta sexta-feira (7), para Manaus, onde estreia na Série C, sem saber os resultados dos testes de 23 jogadores e do técnico Bolívar. Além de não poder colocar em campo quem testar positivo, o Tigre terá de lidar com a logística de isolamento de eventuais pessoas que estiverem com Covid-19....