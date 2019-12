Esporte Sem Renato Gaúcho, Grêmio terá time de jovens

Quarto colocado do Brasileirão, com 65 pontos, o Grêmio está bastante modificado para o confronto deste domingo (8). Já classificado para a Libertadores, o tricolor gaúcho será comandado pelo auxiliar Victor Hugo Signorelli, já que o técnico Renato Gaúcho está no Rio, de férias. A partir de amanhã, irá participar do curso de treinadores na CBF. A equipe será compos...