Esporte Sem Renan Lodi, diagnosticado com Covid-19, Atlético de Madrid volta aos treinos Lodi não apresenta sintomas da doença e está isolado em sua casa, em Madri. O lateral-esquerdo, ex-Athletico Paranaense, passará por um novo exame ao fim do período de confinamento

Sem o lateral-esquerdo brasileiro Renan Lodi, diagnosticado com coronavírus, o elenco do Atlético de Madrid voltou a treinar neste sábado, em seu centro de treinamento, três dias depois de os jogadores serem submetidos a testes. Os atletas realizaram as atividades respeitando as regras de distanciamento social. Lodi não apresenta sintomas da doença e está isolad...