Esporte Sem receber jogos desde 2019, Serra Dourada completa 46 anos Estádio não recebe uma partida desde o dia 8 de dezembro de 2019, quando o Goiás venceu o Grêmio por 3 a 2, na 38ª rodada da Série A

O Estádio Serra Dourada completa 46 anos nesta terça-feira (9). Mas não há muito a ser celebrado, já que a praça esportiva não recebe uma partida desde o dia 8 de dezembro de 2019, quando o Goiás venceu o Grêmio, por 3 a 2, na 38ª rodada da Série A daquele ano. Existe a possibilidade do Vila Nova jogar contra o Iporá, no Serra Dourada, na próxima rodada do Campe...