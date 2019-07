Esporte Sem Rapinoe, EUA derrotam Inglaterra e vão tentar 4º título mundial A rival de domingo vai sair do duelo entre Holanda e Suécia, que disputam a outra vaga na final, nesta quarta-feira

Quatro vezes campeã olímpica, a seleção dos Estados Unidos vai ter a chance de conquistar no domingo o quarto título mundial no futebol feminino. Nesta terça-feira, a melhor equipe da atualidade derrotou a Inglaterra, por 2 a 1, em Lyon, na França, e agora vai aguardar o seu adversário na final, que sairá no duelo desta quarta-feira entre Holanda e Suécia. As nort...