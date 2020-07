Esporte Sem quadrangular, Goiás mira mais jogos de preparação Após cancelamento do torneio amistoso com Flamengo, Vasco e Atlético-GO, equipe esmeraldina volta atenções para série de amistosos

No sábado (18), o Goiás fez o primeiro jogo-treino após a paralisação das competições (Goianão e a Copa do Brasil), em março. No Estádio da Serrinha, ainda em obras para deixá-lo em condições de receber jogos na Série A, a partir de agosto, o alviverde bateu o Capital-DF por 1 a 0 - gol de Heron, atuando pelo lado esquerdo, já nos acréscimos. Como o torneio amistoso, que s...