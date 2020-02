Esporte Sem proposta do exterior, Rafael Vaz acerta com o Goiás até fim do ano Zagueiro de 31 anos marcou sete gols em 2019 pelo Goiás e era alvo da diretoria para renovação ao fim da temporada passada. Jogador queria sair do País, mas não conseguiu

O zagueiro Rafael Vaz, de 31 anos, acertou nesta terça-feira (18) com o Goiás para disputar a temporada 2020. O jogador, que estava no alviverde em 2019, era alvo da diretoria para renovar ao fim da temporada passada, mas priorizava uma transferência para o exterior. Sem conseguir, acabou acertando novo vínculo com o clube esmeraldino, que vai até o fim do ano. Rafael Vaz fe...