Esporte Sem promoção da Timemania, Goiás inicia venda de ingressos para jogo contra o Vasco Ingressos custam R$80,00 as cadeiras e R$40,00 a arquibancada; vendas começaram nesta quinta-feira (8)

Nesta quinta-feira (8), o Goiás iniciou a venda de ingressos para o jogo contra o Vasco, no domingo (11), no Estádio Serra Dourada, às 19 horas. Os valores são de R$80,00 as cadeiras e R$40,00 a arquibancada. Desta vez, apenas estudantes apresentando carteirinha válida possuem direito a meia entrada. Para incentivar a torcida a associar-se no Sou Verdão, novo progra...