Esporte Sem previsão de retorno no Atlético-GO, Marlon Freitas faz exercícios funcionais

Ausente dos jogos do Atlético-GO desde o dia 25 de julho, quando teve uma contusão no pé esquerdo durante a vitória sobre o Santos (1 a 0), o volante Marlon Freitas entrou em uma nova etapa no processo de recuperação da lesão. O jogador já faz alguns exercícios físicos na academia, como na cama elástica.Aos poucos, o jogador evolui no tratamento, mas o clube evita f...