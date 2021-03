Esporte Sem pressa por técnico, Atlético-GO terá JP Sanches no comando interino Treinador voltou ao clube no ano passado, antes da paralisação do futebol. Em 2017 comandou o Dragão em boa parte da Série A

O discurso é o mesmo antes de Cristóvão Borges, Vagner Mancini e Marcelo Cabo, técnicos contratados em 2020. O Atlético-GO não terá pressa para contratar um técnico para o lugar de Cabo, que deixou o clube após a conquista do bicampeonato do Estadual, sábado (27), na final diante do Goianésia - houve empate de 1 a 1 e a vitória atleticana nos pênaltis (5 a 3).O ele...