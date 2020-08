Esporte Sem pressa, Cuca quer dois reforços para Santos brigar na temporada O treinador santista quer um meia de criatividade e um centroavante. Com duas peças que cheguem para serem titulares nessas funções

O técnico Cuca aceitou o desafio de trabalhar no Santos ciente de que o clube vem sofrendo com problemas financeiros e está proibido pela Fifa de contratar atletas. Por isso, ele demonstra paciência, mas não esconde o desejo por reforços. A prioridade do treinador é que os direitos de imagem e salários atrasados sejam acertados com o elenco. Somente depois disso,...