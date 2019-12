Esporte Sem pressa, Atlético-GO busca novo treinador para 2020 Diretoria atleticana prioriza montagem do elenco e procura com calma substituto para Eduardo Barroca

Classificado para Série A do Campeonato Brasileiro de 2020, o Atlético está trabalhando na montagem do elenco para a próxima temporada. O clube mira, neste momento, nas renovações de contratos com jogadores que estavam no clube e deixa para depois a escolha do novo técnico, uma vez que Eduardo Barroca não fica. O presidente do clube, Adson Batista, disse não ...