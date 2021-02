Esporte Sem pressão, Atlético-GO tenta avançar na Copa Verde Jogo contra o Brasiliense será neste domingo (7). Equipe do DF teria tentado fazer denúncia de irregularidade em escalações do Dragão

O Atlético-GO decidirá, na tarde deste domingo (7), o destino do clube na Copa Verde, torneio em que é estreante. O Dragão precisa vencer o Brasiliense-DF, às 15h30, no Estádio Serejão, em Taguatinga-DF, para se manter vivo na competição.Na noite desta sexta-feira (5), o Brasiliense teria entrado com denúncia no STJD alegando que o Atlético escalou jogadores irregul...