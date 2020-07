Esporte Sem prazo para volta, Conmebol anuncia protocolo ao Mercosul Regras expostas preveem jogos sem público nas competições da entidade sul-americana

A Conmebol revelou ter criado um protocolo com especialistas para a retomada de seus campeonatos –entre eles, a Taça Libertadores e a Copa Sul-Americana–, mas afirmou que isso não acontecerá “do dia para a noite”. Entre as medidas, está previsto que o retorno aconteça em partidas sem público.O presidente da entidade, Alejandro Domínguez, afirmou, durante cúpula com chefes...