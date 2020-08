Esporte Sem pré-temporada nem pausas, CBF divulga calendário de 2021 Previsão da entidade é que os estaduais começarão no dia 28 de fevereiro, quatro dias depois da data marcada para a última rodada do Campeonato Brasileiro de 2020

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta quinta-feira (20) o calendário base para a disputa dos torneios de 2021. Segundo a previsão da entidade, os campeonatos estaduais começarão no dia 28 de fevereiro, quatro dias depois da data marcada para a última rodada do Campeonato Brasileiro de 2020 - que invadirá o próximo ano por conta da pandemia do cor...