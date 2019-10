Esporte Sem poder contar com 'mundo ideal' nos amistosos, Tite fala em aprendizado Ainda sem vencer depois da conquista da Copa América, a seleção brasileira desafia, no próximo mês, a Argentina e Coreia do Sul

Logo após anunciar a lista de convocados para os últimos dois jogos do ano - e também os últimos dois antes da estreia nas Eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar, cuja primeira rodada será disputada em março de 2020 -, o técnico Tite admitiu que os amistosos da seleção não são o "mundo ideal", mas ressaltou que, independentemente do adversário, sempre é possível t...