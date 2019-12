Esporte Sem Paquetá, Milan leva 5 a 0 da Atalanta fora de casa e é massacrado no Italiano

O Milan se despediu de 2019 de forma melancólica. Em seu último compromisso no ano, o time de Milão foi massacrado neste domingo pela Atalanta por 5 a 0 fora de casa, em Bérgamo, pela 17ª rodada do Campeonato Italiano. Em grande fase, a Atalanta é uma das grandes surpresas do futebol europeu nesta temporada. O time de Bérgamo avançou às oitavas de final da Liga dos...