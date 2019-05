Esporte Sem oportunidades, goleiro Saulo deixa o Vila Nova e retorna ao Botafogo Jogador de 24 anos veio por empréstimo para pegar mais rodagem, mas fez apenas um jogo pelo Tigre

O goleiro Saulo se despediu do Vila Nova na eliminação do Tigre da Copa do Brasil, para o Juventude, nesta terça-feira (7). O Botafogo, clube de origem do jogador, que o emprestou ao Tigre, solicitou o retorno do atleta ao Rio de Janeiro. A princípio, Saulo será o terceiro goleiro no time carioca, que já conta com Gatito Fernandez e Diego Cavalieri na posição. No ent...