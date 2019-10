Esporte 'Sem olhar para trás', Yago Felipe quer Goiás pensando jogo a jogo Volante evita traçar mini-metas e destaca dificuldade de manter o nível de desempenho da equipe, que conquistou três vitórias consecutivas

O Goiás lidera o returno do Brasileirão, com três vitórias em três jogos. Os triunfos consecutivos sobre Fluminense, São Paulo e Cruzeiro fizeram o clube se afastar da faixa de rebaixamento e sonhar com objetivos mais altos no campeonato. “Não só no futebol, mas na vida, quem fica olhando muito para trás acaba tropeçando na frente. Temos que olhar pra frente, nossos...