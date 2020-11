Esporte Sem o 'professor', Marlon Freitas valoriza volantes do Atlético-GO Jogador lembra saída do colega de posição e projeta para o Dragão aproveitar as chances criadas nos jogos do Brasileiro

Edson deixou o Atlético-GO por uma proposta vantajosa do Al Qadisyah, da Arábia Saudita. O jogador faz falta e isso foi lembrado na entrevista do outro volante do Dragão, Marlon Freitas, nesta sexta-feira (6). O jogador disse que tinha Edson como "professor", mas procura valorizar os atuais jogadores da posição no elenco atleticano. Entre eles, estão Willian Maranh...