Esporte Sem novos casos de Covid-19, Atlético-GO viaja e terá novidades na Copa do Brasil Regularizado, Janderson já pode estrear pelo Dragão, que decide vaga à 4ª fase do torneio com o São José-RS

O Atlético-GO viajou para Porto Alegre, na manhã desta terça-feira (25), com elenco sem nenhum jogador testado positivo para Covid-19 e apresentando novidades na delegação. O clube goiano decidirá vaga à 4ª fase da Copa do Brasil, na noite desta quinta (27), no Estádio Passo D'Areia, diante do São José-RS. Entre os jogadores relacionados pelo técnico do Dragão, Vagner Man...