Esporte Sem nome do BID, Tadeu está fora da estreia do Goiás no Goianão

O Goiás não terá o goleiro Tadeu na estreia do Campeonato Goiano, contra a Aparecidense, nesta quinta-feira (23), na Serrinha. O arqueiro não teve seu registro publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF até esta terça-feira (21) e, com isso, não fica à disposição do técnico Ney Franco para a abertura do estadual. O artigo 4º do capítulo 3, 2º inciso, do reg...