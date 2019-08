Esporte Sem Neymar, PSG supera baixas de Mbappé e Cavani, bate Metz e lidera o Francês

Mais uma vez sem contar com Neymar, que segue sem ser utilizado enquanto define o futuro de sua carreira, o Paris Saint-Germain também soube superar os desfalques dos atacantes Mbappé e Cavani, ambos lesionados, ao vencer o Metz por 2 a 0, no campo do adversário, nesta sexta-feira, pela quarta rodada do Campeonato Francês. Com o resultado, o time passou a somar trê...