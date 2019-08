Esporte Sem Neymar, PSG goleia Toulouse no Francês com gol de Marquinhos Com duas vitórias e uma derrota, o PSG soma seis pontos e já briga pelas primeiras posições da tabela. O atual campeão figura em terceiro lugar, empatado em pontos com o vice-líder Lyon

Com seu futuro indefinido, Neymar voltou a desfalcar o Paris Saint-Germain neste domingo, na goleada da equipe sobre o Toulouse por 4 a 0. Eric Maxim Choupo Moting comandou a equipe de Paris ao marcar duas vezes no Parque dos Príncipes. O zagueiro brasileiro Marquinhos também balançou as redes no duelo válido pela terceira rodada do Campeonato Francês. Com duas vitóri...