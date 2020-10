Esporte Sem Neymar, Mbappé comanda PSG em goleada pelo Francês

Sem contar o brasileiro Neymar, poupado pelo técnico Thomas Tuchel para a partida da próxima terça-feira (20), contra o Manchester United, pela Liga dos Campeões, o PSG derrotou o Nimes por 4 a 0, nesta sexta-feira (16), pela sétima rodada do Campeonato Francês. O jogo foi realizado no Des Costières, em Nîmes. Com o resultado, o PSG chegou a 15 pontos na tabela, subind...