Esporte Sem nenhum caso em 3 meses, NBA mostra como se faz uma bolha contra covid-19 Ironicamente, a bolha da NBA foi montada na Florida, um dos estados americanos com mais casos de covid-19. O isolamento foi extremamente eficaz

Para dar sequência à temporada após a pausa por conta da pandemia por coronavírus, a NBA decidiu montar uma bolha a fim de proteger seus atletas e delegações. Um esquema de guerra e um investimento de US$ 170 milhões (R$ 875,6 milhões) levantaram a redoma em um resort dentro do complexo da Disney, em Orlando, na Florida (EUA). Nesta quarta-feira (30), no dia da final d...