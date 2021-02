Esporte Sem Natanael, Atlético-GO terá novidades contra a Aparecidense Lateral está com dores musculares e será substituído por Nicolas na semifinal estadual

O Atlético-GO terá um desfalque importante na semifinal do Goianão 2020, que será disputada na tarde desta quarta-feira (17), às 16h10, no Estádio Antônio Accioly. O Dragão receberá a Aparecidense sem o lateral esquerdo Natanael, substituído em Curitiba, na derrota para o Athletico-PR por sentir dores no músculo adutor da coxa. Nícolas, que está completando dois anos d...