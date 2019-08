Esporte Sem Messi e Suárez, Barça goleia com brilho de Griezmann no Espanhol Principal reforço da equipe catalã para a temporada, o atacante francês marcou seus primeiros gols com a camisa da sua nova equipe

Depois de uma estreia decepcionante no Campeonato Espanhol, o Barcelona voltou a campo neste domingo para a disputa da segunda rodada. E, sem poder contar com Lionel Messi e Luis Suárez, a torcida temia por um novo tropeço, justamente na primeira partida da equipe no Camp Nou. A decepção, contudo, deu lugar a um show de gols, protagonizado por Antoine Griezmann, na v...