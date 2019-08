Esporte Sem Messi e sem Coutinho, Barça leva gol no fim e perde na estreia no Espanhol

Sem Lionel Messi e sem Philippe Coutinho, o Barcelona foi derrotado pelo Athletic Bilbao em sua estreia no Campeonato Espanhol. Jogando fora de casa, o time comandado por Ernesto Valverde administrava um morno 0 a 0 no placar até levar um golaço aos 44 minutos do segundo tempo. Aduriz, que acabara de entrar, acertou uma linda meia bicicleta ao escorar cruzamento ...